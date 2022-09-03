Через втому від війни у росіян Кремлю буде дедалі складніше вербувати нових "добровольців", - ISW

Втома від війни у росіян і викликане цим погіршення підтримки бойових дій ускладнить для Путіна вербування нових людей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Аналітики звернули увагу на нещодавнє соцопитування Левади-центру, згідно з яким 48% респондентів наполягають на продовженні "спецоперації", а дедалі більше молоді схиляються до мирних переговорів.

Це досі високі показники підтримки агресії Путіна, додали експерти, але дедалі більше у населення проявляється втома від війни, що стане для Кремля проблемою – наприклад, керівництву РФ буде складніше вербувати нових "добровольців".

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