Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Через втому від війни у росіян Кремлю буде дедалі складніше вербувати нових "добровольців", - ISW

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Через втому від війни у росіян Кремлю буде дедалі складніше вербувати нових "добровольців", - ISW
Втома від війни у росіян і викликане цим погіршення підтримки бойових дій ускладнить для Путіна вербування нових людей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Аналітики звернули увагу на нещодавнє соцопитування Левади-центру, згідно з яким 48% респондентів наполягають на продовженні "спецоперації", а дедалі більше молоді схиляються до мирних переговорів.

Це досі високі показники підтримки агресії Путіна, додали експерти, але дедалі більше у населення проявляється втома від війни, що стане для Кремля проблемою – наприклад, керівництву РФ буде складніше вербувати нових "добровольців".

Читайте: Забайкальський край РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону", - ISW

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Доктор Борменталь

    @Ioann199

    ·

    22 ч

    Агитируют "умереть за высокую идею русского мира" товарищи Шапиро, Эрнст, Симоньян, Шахназаров, Гаспарян, Кургинян, Кеосаян, Вассерман, Хинштейн, Зейналова, Яков Кедми, Кадыров и Александр Гельевич Дугин, а реально умирают за эту цель - долбаёбы Иванов, Петров, Сидоров!
  • НБ
    Втома від війни в **********, як свідчить історичний досвід, наступає тільки тоді коли втрати живої сили досягають 300 тисяч вбитими і мільйон калік. Тоді починається "вой на болотах" "о прєдатєльствє" і інваліди очолюють "протестний рух" - з криками "я в танке горєл когда ти в тилу дєвок портіл" алкодебіли крушать пики сусідів та перехожих...
  • Alex Sav 8157c114
    це вірно для людей а касаби -не люди-вони *****
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