Окупанти обстріляли вночі Нікополь і Марганець

У ніч проти суботи російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли Нікополь і Марганець Дніпропетровської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Два обстріли за ніч. Місто Нікополь – без постраждалих і руйнувань. Місто Марганець – окупанти здійснили залп із 20 реактивних боєприпасів РСЗВ "Град"", – написав він.

Євтушенко уточнив, що є пошкодження житлових будинків, будівель гаражного кооперативу, автомобілів, газоелектромереж. Він наголосив, що постраждалих немає.

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