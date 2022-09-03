На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, мешканців закликають зберігати спокій

На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, місцевих закликали не лякатися.

Про це повідомив у телеграмі речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни. Не лякайтеся", - зазначив він.

Також дивіться: Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж