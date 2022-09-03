На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, мешканців закликають зберігати спокій
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На Одещині заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни, місцевих закликали не лякатися.
Про це повідомив у телеграмі речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"В одному з районів Одещини відповідними фахівцями заплановано контрольований підрив боєприпаса часів Другої світової війни. Не лякайтеся", - зазначив він.