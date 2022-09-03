Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49 050 осіб, 235 літаків, 2034 танків та 4403 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно становлять:

особового складу – 49050 (+350) осіб ліквідовано

танків ‒ 2034 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,

артилерійських систем – 1134 (+8) од,

РСЗВ – 293 (+4) од,

засоби ППО - 153 (+0) од,

літаків – 235 (+1) од,

гелікоптерів – 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),

крилаті ракети - 203 (+5),

кораблі /катери 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,

спеціальна техніка – 105 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", - додають у Генштабі.