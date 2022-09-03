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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49 050 осіб, 235 літаків, 2034 танків та 4403 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49 050 осіб, 235 літаків, 2034 танків та 4403 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно становлять:

особового складу – 49050 (+350) осіб ліквідовано
танків  ‒ 2034 (+25) од,
бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
артилерійських систем  – 1134 (+8) од,
РСЗВ  – 293 (+4) од,
засоби ППО - 153 (+0) од,
літаків – 235 (+1) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
крилаті ракети - 203 (+5),
кораблі /катери  15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
спеціальна техніка – 105 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", - додають у Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49 050 осіб, 235 літаків, 2034 танків та 4403 броньовані машини 01

Топ коментарі

  • Василий Воробец
    Просто супер!Такими темпами палимо техніку!!!!!!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • 5 копійок
    Як повідомляє Генштаб, на Запорізькому напрямку ЗСУ знищили колону вантажівок окупантів.

    Одна із них була заповнена тілами загиблих та прямувала у бік Бердянська, де розгорнутий крематорій.
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