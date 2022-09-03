ЗСУ наступають на трьох напрямках на Херсонщині, - британська розвідка

Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.