Щонайменше 9 воїнів із Закарпаття загинули в боях на півдні України
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Дев’ятеро бійців 128 гірсько-штурмової бригади віддали життя за Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Закарпаття - у жалобі. Там прощаються з бійцями 128-ї гірсько-штурмової бригади.
Відомо про загибель щонайменше дев'ятьох військових.
У Закарпатській військовій адміністрації повідомили, що герої загинули в боях на півдні України.
У Мукачеві прощалися з командиром розвідувальної роти Василем Бабичем, якому було лише 26.
Щоб віддати шану командиру розвідроти та іншим полеглим героям, по всій області приспустили державні стяги, а в храмах усіх конфесій одночасно відслужили панахиди.