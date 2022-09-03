Повітряні сили за добу знищили 5 ворожих БПЛА, збили 5 "Калібрів" та вдарили по окупантах ракетами HARM

Сили ППО за добу, 2 вересня, відбили 5 російських ракет над Дніпром та збили 5 ворожих безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗС України.

"За минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України б’є по окупантах на різних напрямках.

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"Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM. Тим часом, бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ, скупченню живої сили та броньованої техніки окупантів", - долали у Командуванні.