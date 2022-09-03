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Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, - Мінкульт

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Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, - Мінкульт
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна разом з Великою Британією проєкт щодо посилення мовлення на тимчасово окупованих українських територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ".

"Для нас важливо зберігати контакт з громадянами на окупованих територіях. Разом з британськими колегами ми розробляємо один цікавий проєкт, який дозволяє суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле- та радіосигналу на окупованих територіях", – сказав він.

Також читайте: Польща передасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання для відновлення мовлення у постраждалих регіонах

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Топ коментарі

  • Яна Чорновола
    Нам вже так посилили, щой телік не вмикаю
  • Sophia-Maria Duglass
    Ткаченко у відставку
  • Sophia-Maria Duglass
    Так він на россіській мові все збирается робити і з російськими шансонами і з 'хорошим» русским Невзоровим

    а Вот щоб виховувати українців на власний історії і власних героях - це не для менталітету ткаченко
    ДА І НЕ МЕШАЛО БИ ПАРУ тв каналов в ЕС . Так зелені ту програму порушили
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