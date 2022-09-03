Білий дім про зупинку "Північного потоку": Не дивно

Повна зупинка газопроводу Північний потік - не дивна, адже Росія використовує енергоносії як зброю проти Європи.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки при президенті США Джо Байдені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергетику як зброю проти європейських споживачів", - заявив представник Ради.

Європа та США співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів газу, додав урядовець.

"В результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Одних цих зусиль недостатньо, і ми продовжимо спільну роботу, щоб розв'язати тривожну енергетичну ситуацію в Європі", - сказав він.

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ЄС також має намір заборонити імпорт російської нафти та нафтопродуктів із грудня, нагадали в агентстві. А 2 вересня країни G7 погодилися запровадити стелю цін на російську нафту, щоб скоротити доходи РФ від її продажу.