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Білий дім про зупинку "Північного потоку": Не дивно

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Білий дім про зупинку "Північного потоку": Не дивно
Повна зупинка газопроводу Північний потік - не дивна, адже Росія використовує енергоносії як зброю проти Європи.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки при президенті США Джо Байдені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергетику як зброю проти європейських споживачів", - заявив представник Ради.

Європа та США співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів газу, додав урядовець.

"В результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Одних цих зусиль недостатньо, і ми продовжимо спільну роботу, щоб розв'язати тривожну енергетичну ситуацію в Європі", - сказав він.

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ЄС також має намір заборонити імпорт російської нафти та нафтопродуктів із грудня, нагадали в агентстві. А 2 вересня країни G7 погодилися запровадити стелю цін на російську нафту, щоб скоротити доходи РФ від її продажу.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Хай запитають у Меркель, що всі "північні потоки" чисто комерційні проекти і нічого спільного зі зброєю. Москогвити ж ні разу нікого не надурили і не шантажували, то все видумки США і бандьор.
  • Olena Lynch
    Не тільки на нафту, на ГАЗ теж треба так зробити ціну, вище за яку вони не можуть продавати свій гребаний газ.
  • Alex Ukr fc29d6f6
    Или у Зеленского,как хорошо Жигули на ЗАЗ собирать,кацапогаз прокачивать,электричеством с Бульбосрусью торговать.
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