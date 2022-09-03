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Німеччина погодилася на призначення Макеєва новим послом України, - ЗМІ

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Німеччина погодилася на призначення Макеєва новим послом України, - ЗМІ
Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який має замінити Андрія Мельника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляє Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював, зокрема, у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.

Також читайте: Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Член групи Єрмака-Макфолла. Далі можна не писати.
  • Микола Мазуренко
    Якщо від дєрьмака, то є агентом путіна. Коли вже цього кремлівського поца посадять, щоб не гадив?
  • Чайка Київ
    Не просто черговий. Особа приближена до виконувача обов'язків презЕдента. До самого дерьмака.
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