На 6 суден, які вивозили вкрадене українське зерно із Криму, накладено арешти

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешти на 6 морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова. Вони брали участь у перевезенні викраденого окупантами українського зерна та були знаряддям вчинення злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

"В межах розслідування кримінального провадження за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України), встановлено, що судна "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин" під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту, переправляючи українське зерно до третіх країн. Таким чином, півострів Крим використовується РФ як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

З липня 2014 року України офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого півострова та закрила його гавані для міжнародного судноплавства. Правоохоронні органи автономії кваліфікують заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, а отже тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Раніше в межах цього провадження вже було накладено арешти на інші судна-порушники, а також повідомлено про підозру двом капітанам російських суден за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

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