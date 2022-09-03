Окупанти поширюють фейки про "невдачі" ЗСУ на Херсонщині, але замовчують власне безсилля, - Соболевський
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Російські загарбники у своїй пропаганді розганяють фейки про нібито "невдачі" ЗСУ на Херсонщині.
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"При цьому орки скромно замовчують і не коментують кількість знищених за ці дні їхніх військових складів, техніки, центрів прийняття військових рішень.
Також обходять тему власного безсилля у питанні виведення з-під вогневого контролю ЗСУ своєї логістики та тему переповнених військових госпіталів", - йдеться в повідомленні.