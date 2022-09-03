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Окупанти поширюють фейки про "невдачі" ЗСУ на Херсонщині, але замовчують власне безсилля, - Соболевський

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Окупанти поширюють фейки про "невдачі" ЗСУ на Херсонщині, але замовчують власне безсилля, - Соболевський
Російські загарбники у своїй пропаганді розганяють фейки про нібито "невдачі" ЗСУ на Херсонщині.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"При цьому орки скромно замовчують і не коментують кількість знищених за ці дні їхніх військових складів, техніки, центрів прийняття військових рішень.

Також обходять тему власного безсилля у питанні виведення з-під вогневого контролю ЗСУ своєї логістики та тему переповнених військових госпіталів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кремль вимагає готувати "референдум" на Херсонщині, але українці збираються бойкотувати це "шоу", - Соболевський

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Чим більше поширюють - тим більше вата радіє, а чим більше вата радіє - тим яскравіше горітимуть пєрдаки, коли буде "побєдоносноє отступлєніє"
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • адвокат офіс
    Не треба підганяти наших військових. У нас немає тієї переваги, яка б дала можливість швидко наступати
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