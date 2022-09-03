Сервісні центри МВС планують відкрити за кордоном
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Сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром можуть відкритися за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
"Переселенці з України, які перебувають за кордоном, потребують нашої оперативної підтримки шляхом відкриття мобільних сервісних центрів МВС за межами України", – заявив Монастирський.
За його словами сервіси мають відкритися у "максимально стислі терміни".