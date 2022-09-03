Зрив конкурсу на директора НАБУ: Законопроєкт "слуги" Клочка хочуть винести на наступне засідання ВР, - Юрчишин
Про це пише у фейсбуці народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пригадуєте законопроект Слуги народу Клочка необхідний для зриву конкурсу на директора НАБУ? Його планують пхати на наступне засідання. В понеділок планують провести комітет", - написав він.
Юрчишин нагадує, що законопроєкт передбачає запровадження додаткових вимог для участі в конкурсі на директорів та керівників антикорупційних органів. А це створить умови для зриву конкурсу на посаду директора НАБУ.
"Не зміг Татаров блоканути призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури то вирішив через Клочка тут відігратися", - вважає він.
Нардеп також зазначив, що у випадку з цим законопроєктом не чекають висновків ні антикорупційного комітету, ані комітету з питань євроінтеграції.