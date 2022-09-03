Розблокування експорту металу через порти дасть Україні 4 млрд грн лише у вигляді податків, – ЗМІ

Диверсифікація експорту через порти, зокрема додавання металу до "зернової угоди", принесе Україні близько $10 млрд валютних надходжень, а також дасть близько 4 млрд у вигляді податків і зборів до бюджетів. Це дозволить знизити курс долара та зменшити залежність країни від міжнародних фінансових донорів.

Як інформує Цезор.НЕТ, про це пише у своєму матеріалі РБК-Україна.

"Відкриття портів для продукції ГМК з легкістю забезпечить Україні щонайменше 600 мільйонів доларів, тобто – кілька мільярдів буквально до кінця року. Цього достатньо, щоб зменшити курс долара. Крім того, це дасть понад 4 млрд грн до бюджетів у вигляді податків і зборів – що вкрай важливо для країни, що воює, міжнародний рейтинг якої коливається на рівні переддефолтного. Також це допоможе знизити залежність України від міжнародної допомоги – нам не доведеться ходити з "протягнутою рукою" до фінансових організацій, благаючи виділити кілька мільйонів на виплати зарплат та пенсій", - пише видання.

Також, зазначають журналісти, відновлення експорту металу через порти стане поштовхом для відновлення металургійної галузі та нарощування обсягів виробництва. Це, своєю чергою, допоможе запустити всі підприємства, що простоюють, повернути на роботу персонал і забезпечити йому виплату заробітної плати в повному обсязі – що потягне за собою пожвавлення всіх сфер економіки.

Нагадаємо, раніше політолог Ігор Петренко повідомив, що Україна веде переговори з Туреччиною та ООН про розширення дії "зернової угоди" та ініціює додавання до її угоди української металопродукції.

Раніше глава Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що відкриття портів принесе Україні валюту та знизить тиск на гривню, а також дасть можливість відновити українську промисловість та запустити економіку.