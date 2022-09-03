Українські воїни на Донеччині знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та БПЛА, - Командування Повітряних сил
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Сьогодні, 3 вересня, українські захисники знищили черговий гринтокрил окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗС України.
"3-го вересня Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують нищити окупанта у повітрі. Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост", - йдеться у повідомленні.