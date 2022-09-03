Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні та "розширення економічних зв’язків", - росЗМІ
4 94723
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в Україні, Ердоган наголосив на "конструктивній ролі Росії в організації місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС".
Крім того, обговорювалася реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.