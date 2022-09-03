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Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні та "розширення економічних зв’язків", - росЗМІ

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Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні та "розширення економічних зв’язків", - росЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в Україні, Ердоган наголосив на "конструктивній ролі Росії в організації місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС".

Крім того, обговорювалася реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.

Читайте: Путін відмовляв Ердогана брати участь у саміті Кримської платформи, - Джемілєв

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Топ коментарі

  • Серж Пир
    Они просто в разных тюрьмах сидеть будут. Один в Гааге. Второй - в Украине.
  • piligrim
    інструмент для розширення економічних зв'язків...
  • Александр Бычик
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