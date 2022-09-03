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Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії, - Шмигаль

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Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії і підтримати країну на тлі проблем з поставками природного газу.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це Шмигаль сказав в інтерв’ю dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Україна зараз експортує електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі, але також ми готові розширити експорт на Німеччину… У нас вистачає електроенергії для власних потреб завдяки атомним електростанціям", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що це буде одним з питань обговорень під час його візиту до Берліна та Брюсселю, та що Україна зацікавлена збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.

"Це було би дуже добре для обох сторін. ЄС отримав би більше електроенергії, а ми - валютні надходження, чого ми зараз дуже потребуємо", - сказав він.

Шмигаль перебуває у Берліні в суботу-неділю, 4 серпня планується його зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ах ти ж зелена шваль!
    ти під час війни можеш експортувати електрику?
    а якого ж хера ти закуповував її у картопляника у мирний час?
  • марко
    Виявляється, що у нас надлишки електроенергії?!! Так навіщо ж зевлада перед війною її купувала в Білорусі?!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І не тільки у картопляника, а і спонсорувала ху@ла.

    1 ЛЮТОГО 2021 року

    "Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

    Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E."

    https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/1/670565/
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