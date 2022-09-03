Затримано коригувальника, який ​​здавав росіянам позиції ЗСУ в Києві, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці затримали киянина та повідомили йому про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік неодноразово передавав представнику Росії через месенджер інформацію про розташування та рух на території Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ.

Робив він це упродовж липня - серпня з корисливих мотивів. До вказаних повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.

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Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.