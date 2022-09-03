МОЗ надало поради на випадок радіаційної аварії

Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Так, радіаційну аварію можна перечекати в приміщенні, якщо немає можливості піти в укриття. Варто заздалегідь підготувати скотч, плівку, щільну тканину тощо.

Радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того МОЗ рекомендує не підходити до них близько та не користуватися зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменшити можливість потрапляння повітря з вулиці.

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Зайшовши у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим буде прийняти душ. За відсутності такої можливості слід вимити руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. При цьому рекомендують не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану.

Після змивання пилу слід переодягтися у чистий одяг, а знятий - зібрати у пластикові пакети (найкраще - герметичні) та покласти його подалі від людей чи домашніх тварин.

Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкращим буде зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною до споживання. Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Слід подбати про запас ліків, які можуть бути потрібні за станом здоров’я.

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Йодид калію слід приймати лише тоді коли отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію "для профілактики" без потреби - неприпустимо. Це може зашкодити здоров’ю.

Влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому слід подбати про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбати радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах. Інформацію слід отримувати лише з офіційних джерел.

Також варто зібрати документи, адже вони можуть бути необхідними у разі евакуації.

Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил - перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

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