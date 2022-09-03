"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають у Криму, - Камишін
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АТ "Укрзалізниця" пропонує мешканцям тимчасово окупованого Криму скористатися евакуаційними рейсами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
"Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти, та турбота наших залізничників", - йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначають, що посадка громадян України з АР Крим на поїзди можлива:
- Із Запоріжжя:
до Києва о 18:58
до Львова о 10:15, 15:30, 19:08,
до Івано-Франківська о 21:34
до Ужгорода о 15:03
- Із Кривого Рога:
до Києва о 20:25
до Львова о 15:35*
- З Одеси:
до Києва о 21:01
до Рахова о 14:54
до Ужгорода о 15:54
до Львова о 20:45