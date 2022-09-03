Внаслідок обстрілу Миколаївщини загинула 8-річна дитина, 4 особи дістали поранення, - облрада
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Російські окупанти обстріляли Березнегувате на Миколаївщині.
Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз: Миколаївська область, Березнегувате - загибла дитина 8 років, 4 отримали осколкове поранення, двоє з них - діти.
м. Миколаїв - 2 поранених", - йдеться в повідомленні.
На місцях "прильотів" працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється.