11 закладів освіти перемістилися з Луганської області в безпечні регіони України

У Луганські області від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 11 закладів професійної та професійно-технічної освіти перемістилися у більш безпечні регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"З початку військової агресії РФ здійснили переміщення в безпечні регіони України 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 18, які функціонували у Луганській області", – повідомив Гайдай.

Також він додав, що евакуювалися близько 75 % працівників та здобувачів освіти. Тому освітній процес наприкінці минулого навчального року було організовано в дистанційному форматі.

Попри переміщення та воєнний стан понад тисяча випускників отримали документи про повну загальну середню та професійну освіту.

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"Наразі переміщені заклади професійної освіти дислокуються в Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській областях і розпочинають новий навчальний рік для здобувачів освіти 2, 3, та 4 курсів", – наголосив голова Луганської ОВА.