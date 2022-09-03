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Росіяни вже кілька діб перекидають до Криму техніку та солдатів, - кримськотатарський активіст Барієв

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Росіяни вже кілька діб перекидають до Криму техніку та солдатів, - кримськотатарський активіст Барієв
Упродовж п’яти діб Росія активно перекидає у Крим військову техніку та солдат.

Про це заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Криму багато російської техніки, багато російських солдат. Перекидання техніки відбувається вже близько п’яти діб. Техніку перевозять як залізницею по Керченському мосту, так і автотранспортом. Також нам повідомляли, що з РФ до Криму перекривали автомагістраль для цивільних осіб", - зазначив Барієв.

За його словами, на півночі та заході Криму наразі сконцентровано багато солдат і техніки.

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    Если она в Крыму, то в сторону Беларуси и в сторону Воронежа ее нету. И быстро ее перекинуть не смогут. И оба этих направления куда сильнее угрожают Москве.

    Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.

    Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
  • Senator 0eaca536
    Буряты закончились...,остальные народности рабZeи самоуничтожатся..., поскольку газ и нефть с 1 декабря уже не стратегическое оружие мавзолейных ублюдков...
    Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
  • Арнила
    Не все одразу і не так швидко. І міст, і всі військові бази орків в Криму будуть зруйновані. Кримнаши можуть вже пакувати валізи якщо не хочуть веслами гребти. А нашим людям дочекатися в безпечному місці визволення.
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