Росіяни вже кілька діб перекидають до Криму техніку та солдатів, - кримськотатарський активіст Барієв

Упродовж п’яти діб Росія активно перекидає у Крим військову техніку та солдат.

Про це заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Криму багато російської техніки, багато російських солдат. Перекидання техніки відбувається вже близько п’яти діб. Техніку перевозять як залізницею по Керченському мосту, так і автотранспортом. Також нам повідомляли, що з РФ до Криму перекривали автомагістраль для цивільних осіб", - зазначив Барієв.

За його словами, на півночі та заході Криму наразі сконцентровано багато солдат і техніки.

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