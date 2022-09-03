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"Газпром" збільшив транзит через Україну після зупинки "Північного потоку"

11 06113
"Газпром" збільшив транзит через Україну після зупинки "Північного потоку"
"Газпром" у суботу збільшив транзит природного газу до Європи через Україну після зупинки "Північного потоку".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Російська компанія анонсувала, що в суботу поставить країнам ЄС 42,7 млн кубометрів природного газу через українську ГТС. За п'ятницю "Газпром" відправив до Європи через Україну 41,3 млн кубометрів газу.

За словами експертів, цього все ще недостатньо, щоб компенсувати газ, який, як очікувалося, буде прокачуватися по "Північному потоку".

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Нагадаємо, вчора "Північний потік" повністю зупинили. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.

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Топ коментарі

  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Україна, як надійний партнер, сумлінно дотримується міжнародних угод щодо транзитних енергопотоків.
  • акаб акабіч
    прикольно читать истеричные визги про транзит, особенно от свежевылупившихся комментаторов. В выполнении договоренностей(в данном случае с европейскими странами о беспрепятственном транзите) и есть главное отличие Украины от какой-то рашки. Швабропитекам только и нужно, чтобы мы им уподобились: нарушали договоры, пытали и убивали пленных, лупили бомбами по мирняку
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