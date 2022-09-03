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Якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку на ЗАЕС, варто негайно вводити на станцію миротворців ООН, - Порошенко

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Якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку на ЗАЕС, варто негайно вводити на станцію миротворців ООН, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав до запровадження миротворчої місії ООН на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок", - наголосив п’ятий Президент в ефірі французького телеканалу LCI.

"Звичайно, це не дуже належить до компетенції МАГАТЕ, але МАГАТЕ має чесно сказати – якщо воно не здатне зупинити російські війська, а відповідно не здатне гарантувати безпеку, то воно має підтримати мою пропозицію, пропозицію окремих країн-членів Євросоюзу. І оскільки це підрозділ Об’єднаних Націй - вийти на Раду Безпеки ООН з цією пропозицією", - додав Порошенко.

За словами лідера "ЄС", демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ.

"Я розраховую на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї дуже важливої ініціативи. Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН, щоб вони взяли під контроль ситуацію на ядерних об’єктах, включно із Запорізькою АЕС, і захистили Європу та світ від nuclear contamination – ядерного забруднення", – підсумував Порошенко.

Читайте: Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Порох прав. А если думать как Вы, то не надо стрелять в оккупанта потому он может выстрелить в ответ и убить Вас...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дипломат Порошенко знає як діє механізм бнзпеки світу, які кнопки і коли потрібно натискати, а Боневтік думає, що його "єдиний канал" какановин і є той механізм, через який на всіх гнати, кричати, вимагати...., головне, що це подобається баранам 73%, мов який у нас грозний і "металевий" Боневтічок. А що було б, якби він втік? То мабуть і АЕС ніхто не захопив, але то таке.
  • Ан Мур
    передумовою захоплення ЧАЕС і ЗАЕС стали результати виборів 2019-го року, внаслідок яких стало катастрофічне послаблення України і зокрема ЗСУ багатьма дестабілізуючими фактторами, починаючи з посилення корупції, великого крадівництва, тощо.
    Так що події 24/02 з "боневтік" мало що вирішували. Якби втік - було би чуть краще (чи навіть гірше - скоріш за все, бо ще не вистачало бардаку в керівництві...) але значні території так чи інакше були би здані ворогу.
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