Зі спецпризначенцем Тенгрі, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

Зі спецпризначенцем, снайпером-розвідником із позивним Тенгрі попрощалися в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Спецпризначинець снайпер-розвідник з найбільшої кількістю вдало виконаних суперскладних та надзвичайно ризикованих завдань. Про подвиги Великого Воїна ходять легенди по фронту, як про взірець сміливості, мужності та іноді перевершення людських можливостей. Професіонал, віртуоз своєї справи, він допомагав всім й навчав молодих воїнів, передаючи свої знання та досвід.

Тенгрі на фронті знали всі підрозділи та особисто керівники спецоперацій, які часто радились з ним. Найкращі воїни фронту пишались дружбою з цим Велетнем", - згадує волонтер Наталя Воронкова.

Ім'я воїна не розсекречують навіть після смерті.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.