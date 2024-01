У Міноборони запропонували альтернативу слову "русофобія"

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис відомство опублікувало у твіттері.

Там нагадали кремлівським ботам, що існує словник, і за ним слово "фобія" означає страх.

"Проте ніхто не боїться росіян та їхньої армії, що розвалюється. Розберімося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англійської go home, йти додому, – ред.)", – написали в Міноборони.

kremlin bots keep whining about "russophobia".

Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.

Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia