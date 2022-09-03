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У Міноборони запропонували альтернативу слову "русофобія"

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У Міноборони запропонували альтернативу слову "русофобія"
У Міноборони України висміяли слово "русофобія", яке часто використовують боти для російської пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис відомство опублікувало у твіттері.

Там нагадали кремлівським ботам, що існує словник, і за ним слово "фобія" означає страх.

"Проте ніхто не боїться росіян та їхньої армії, що розвалюється. Розберімося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англійської go home, йти додому, – ред.)", – написали в Міноборони.

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Топ коментарі

  • nav svargi
    ruske idi naheria
  • Ksenia VB
    Правильно. Кацапами гидують, м не бояться.
    Як тараканкми.
  • Алимжон Кегельбанов
    Какое отношение имеет Русь к *********? Приклеивая им "русо" мы косвенно соглашаемся с тем, что угро-татары, чуваши и мордва наши "братья".
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