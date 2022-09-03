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Туреччина може стати посередником у ситуації із ЗАЕС, - Ердоган

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Туреччина може стати посередником у ситуації із ЗАЕС, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним заявив, що його країна може виступити посередником у ситуації із Запорізькою атомною електростанцією, окупованою РФ.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Лідери двох країн також обговорили реалізацію "зернової угоди" та висловили рішучість продовжити будівництво АЕС "Аккую" у Туреччині відповідно до планів, йдеться у повідомленні.

За інформацією Кремля, Путін та Ердоган серед інших питань торкнулися візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС. "Ердоган наголосив на конструктивній ролі Росії в організації місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - повідомила пресслужба президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Спасибо, не надо. С зеленым коридором из Мариуполя и гарантиями безопасности Азову уже помогли.
  • FT FT
    Эдик, с переговорами по Мариуполю ты уже обосрался. Сиди теперь и не мельтиши.
  • Nikol Kovalenko
    А что вообще кацапы делают на АЭС?
    Они же ведь пришли для борьбы з националистами и не вступлением Украины в НАТО!
    Если так, то должны были обойти этот опасный объект и идти дальше выполнять свои цели.
    Так нет... Вот и вся сущность лаптеногих. Врать и воровать.
    Солдаты воруюют унитазы, а верхушка параши - АЭС и плотины с водой.
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