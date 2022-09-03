З 24 лютого до Польщі виїхали 6 мільйонів українців

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого, кордон у напрямку Польщі перетнули 6 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в суботу інформує у Твітері Прикордонна служба Польщі.

"З 24 лютого польські прикордонники пропустили на пунктах пропуску з України в напрямку Польщі 6 млн осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 4,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 тис. людей щодня перетинають західний кордон України, більшість прямує на в"їзд, - Держприкордонслужба

За минулу добу, 2 вересня, більше осіб перетнуло спільний кордон у напрямку України: 22,2 тис. осіб в’їхали до Польщі, 25,7 тис. - до України.