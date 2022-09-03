Орбан єдиний зі світових лідерів приїхав до Москви на похорон Горбачова

З усіх світових лідерів проводити в останню путь єдиного президента СРСР Михайла Горбачова приїхав тільки президент Угорщини Віктор Орбан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Прощання з Горбачовим відбулося в будинку спілок у Москві. З іноземних лідерів приїхав лише президент Угорщини Віктор Орбан. Канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив свою відсутність на прощанні з Горбачовим тим, що не отримав запрошення. Його попередниця Анґела Меркель послалася на травму коліна.

Відсутність західних лідерів на церемонії прощання пов'язана із санкціями, запровадженими Заходом проти РФ через розв'язану в Україні війну. Водночас для багатьох з них приїзд до Москви в будь-якому разі неможливий через заборону в'їзду до РФ. Крім того, Росія закрила повітряний простір для літаків із "недружніх країн ЄС".

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Не прийшов прощатися з Горбачовим і Путін - нібито через завантажений графік.

Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною Раїсою.