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Орбан єдиний зі світових лідерів приїхав до Москви на похорон Горбачова

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Орбан єдиний зі світових лідерів приїхав до Москви на похорон Горбачова
З усіх світових лідерів проводити в останню путь єдиного президента СРСР Михайла Горбачова приїхав тільки президент Угорщини Віктор Орбан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Прощання з Горбачовим відбулося в будинку спілок у Москві. З іноземних лідерів приїхав лише президент Угорщини Віктор Орбан. Канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив свою відсутність на прощанні з Горбачовим тим, що не отримав запрошення. Його попередниця Анґела Меркель послалася на травму коліна.

Відсутність західних лідерів на церемонії прощання пов'язана із санкціями, запровадженими Заходом проти РФ через розв'язану в Україні війну. Водночас для багатьох з них приїзд до Москви в будь-якому разі неможливий через заборону в'їзду до РФ. Крім того, Росія закрила повітряний простір для літаків із "недружніх країн ЄС".

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Не прийшов прощатися з Горбачовим і Путін - нібито через завантажений графік.

Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною Раїсою.

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    орбан приїхав не горбачова проводжати... це прикриття для зустрічі з ху...йлом. два фашисти будуть обговорювати антиукраїнські й антиєвропейські плани.
  • Muni
    От жеж кончене, краще б там і залишався! 😬
  • kelt kant
    А після цього Орбан, тет-а-тет, ху@лу, по-брацькому, зробив міньєт...
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