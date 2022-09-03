Протягом тижня морські піхотинці ліквідували понад 260 окупантів, знищили 7 танків та 17 САУ, - ВМС ЗСУ

У період з 26 серпня по 2 вересня воїни ВМС ЗС України ліквідували 260 російських окупантів та знищили та понад 60 одиниць військової техніки росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах.

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"За уточненими даними в період з 26.08.2022 по 02.09.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 260, танків – 7, ББМ (БМП, БТР) – 25, САУ – 17, причіпної артилерії – 2, РСЗО – 3, мінометів – 2, АТ з БК – 4, АТ – 1, спостережних пунктів – 3, а також складів з боєприпасами – 7", - йдеться у повідомленні.