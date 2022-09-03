На виставці у Чернігові спрацювала бойова зброя, постраждали двоє дітей, 2-річний хлопчик у тяжкому стані, - ОВА

Внаслідок вибуху на виставці зброї у Чернігова постраждали троє дітей.

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога" ,- йдеться в повідомленні.

Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі.

"Винні будуть покарані", - додав Чаус.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові.

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