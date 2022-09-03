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Партизан Максим Махринов підірвав себе у Токмаку разом з двома окупантами, - ЗМІ. ФОТО

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Чоловік партизанив, допомагаючи ЗСУ. Коли вороги прийшли до нього зі звинуваченнями, він підірвав себе разом із ними на виході з під’їзду.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.

"Максим Махринов підірвав себе разом з двома окупантами при виході з під’їзду власного будинку в Токмаку. Рашисти прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Максим дійсно партизанив, допомогаючи визволенню рідного міста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, останніми словами Максима були "Слава Україні!".

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Партизан Максим Махринов підірвав себе у Токмаку разом з двома окупантами, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Autorare Autorare
    Герой! Вулиця в його місті повинна носити його імені
  • Олександр САТ РЕМ
    Слава герою!
  • Иван Шумейко
    Слава Герою!
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