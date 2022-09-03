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Українцям не варто применшувати чи взагалі забувати про загрозу з боку Білорусі, - ДПСУ

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Українцям не варто применшувати чи взагалі забувати про загрозу з боку Білорусі, - ДПСУ
Підрозділи армії Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною та проводити військові маневри.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Змін в чисельності військ чи в характері їхніх дій не спостерігаємо. Та ми також не сидимо на місці. Ми розуміємо, що цей напрямок є критичний певною мірою. Адже Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому наші сили приділяють цьому напрямку значну увагу", - сказав він.

За словами Демченка, цей напрямок посилюють, облаштовують позиції, щоб було укриття та можливість вести вогонь, якщо ворог перетне кордон.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Никто и не забывает. Вот выделили деньги на дороги, чтобы было приятней ездить из беларуси к нам. Один раз показалось мало, надо повторить. Ездить удобней не по просекам, а по культурным дорогам, так быстрее и комфортней. Так что помним и не забываем.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та не українцям не слід забувати... а верховному глав(якби)главкому і тим, хто йому у вуха шепоче...
    українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
  • растуди
    А це він кому? Тим "українцям", що на Банковій? Бо пересічним знову фінансувати "велике крадівництво" вже не по кишені
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