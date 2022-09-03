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Попит на обігрівачі зріс у 20 разів

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Попит на обігрівачі зріс у 20 разів
Восени 2022 року в Україні спостерігається аномально високий та ранній попит на обігрівачі різних типів. Також збільшуються продажі техніки для дистанційної роботи та навчання.

Про це РБК-Україна сказав представник мережі, що торгує побутовою технікою Іван Павлік, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то попит на обігрівачі виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей", - сказав він.

За його словами, загалом спостерігається поступове відновлення продажів техніки в грошовому еквіваленті, у гривні, але в натуральному вираженні продаж значно скоротився.

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"Наразі ми спостерігаємо відновлення сезонного попиту на деякі категорії товарів. Так, влітку традиційно був великий попит на кондиціонери та вентилятори, а сьогодні - на цифрові категорії. Це ноутбуки, периферія та гаджети для зв’язку, тобто смартфони, планшети, роутери тощо", - сказав він.

Павлік зазначив, що попит підігрівається двома факторами: переведенням учнів на дистанційну освіту, а співробітників - на віддалену роботу.

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"І навчання, і робота у такому форматі потребує певної мобільності й автономності, тож попит на ноутбуки та необхідну периферію - миші, клавіатури, МФП, монітори - суттєво зріс", - додав він.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Лысый коротышка
    Даремно. Якщо не буде опалення (або дуже слабке буде), то і електрики не буде в більшості місць. Оскільки всі такі розумні, поврубають обігрівачі і енрего система не справиться. Буде весь час вибивати. Закупати треба теплий одяг,спальні мішки, дрова (якщо будинок приватний), генератори тощо.
  • Старый зольдат
    Вместо того, что бы потеплее одеться, все включат электрообогреватели, перегрузят сети и будут сидеть, как без тепла, так и без электроэнергии.
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