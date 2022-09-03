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12 із 16 земель Німеччини більше не приймають шукачів притулку через великий наплив з України

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12 із 16 земель Німеччини більше не приймають шукачів притулку через великий наплив з України
У зв’язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини наразі блокують прийняття нових біженців.

Як інформує Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Spiegel.

"На тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію", - заявила прессекретар Міністерства внутрішніх справ.

За словами прессекретаря, з початку війни з України до Німеччини виїхали понад 980 тисяч осіб, останнім часом у середньому 875 осіб на день.

Міністерству відомо, що кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей.

Однак подібні тимчасові заборони "часті", сказала прессекретар. "Крім того, розміщення все ще можливе, оскільки наразі прийняття продовжується у великих землях", - заявили в міністерстві.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Так то поляки. А немцам арабы милее.
  • акаб акабіч
    в Польшу 6 млн и не ноют
  • Uzer Uzer
    Стоять! У меня жена и двое мелких в Северном Рейне - Весфалии, благодаря челу на этом форуме, так вот - квартира уже есть, в школу пошла, 500 евро дают (будет перерасчет), проблемы с садиком, это да. Но вот вопрос - давайте сравним с нашими беженцами на западной Украине, расходы, и заодно уровень жизни?
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