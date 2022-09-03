Необхідна постійна присутність представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС.

Про це йдеться у дописі посадовця в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС повністю підтримує роботу та зусилля МАГАТЕ. Їх мужність та професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають. Росія поставила світ під загрозу. Забезпечення ядерної безпеки є ключовим: необхідна постійна присутність МАГАТЕ на станції", - написав Мішель.

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Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

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