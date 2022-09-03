Блогерка Вишемірська, яку українці врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, тепер працює на російську пропаганду

Блогерка та модель Маріанна Вишемірська, яку ЗСУ під час вагітності врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, долучається до російської пропаганди.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора всі прозріли, що МраZота Мар’яна Вишемірська, та сама з фото біля розбомбленого пологового будинку, долучається до пропаганди. З іллюстрацією кульок аквафрешу з першого вересня в Маріуполі.

Однак, це лише квіточки. Нещодавно вона майже єдина, хто була допущена росіянами в Оленівку. В колонію. Де тримають наших Героїв. Аби зробити репортаж-пропаганду з одним з наших. Якщо є пекло на землі, то саме такі "громадяни України" заслуговують на нього", - наголосив він.

Нагадаємо, у березні 2022 року фотографії вагітної Маріанни Вишемірської, яка отримала поранення від російського ракетного удару по пологовому будинку Маріуполя, облетіли весь світ. Водночас росЗМІ заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі. Згодом вона почала давати інтерв’ю ворожим пропагандистам, у яких виправдовувала атаку на пологовий будинок у Маріуполі тим, що у сусідньому корпусі лікарні, нібито, перебувлти українські військові.

При авіабомбардуванні пологового будинку та лікарні загинули троє людей - двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих діти, жінки-пацієнтки та лікарі.

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