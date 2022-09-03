В бою з російськими загарбниками загинув воїн Тарас Пласкон

Український захисник Тарас Пласкон загинув в бою з російськими окупантами.

Про це у Facebook повідомила його сестра Наталя, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене він був одним з найкращих людей на світі і точно найкращим братом, про якого можна тільки мріяти! Добрий, по-справжньому готовий допомогти, люблячий син і внук, турботливий чоловік, відданий друг і справжній патріот. Це все про мого Тараса, і кожне слово - правда.

В перший же день війни, відправив жінок нашої сім'ї і кота в евакуацію. А сам пішов добровольцем захищати нашу Україну, без сумніву і страху, впевнений, що за свою свободу, землю і близьких потрібно боротися! Не побоявся поїхати на найскладніші напрямки разом зі своїми побратимами, бо Україну треба боронити!" - зазначила вона.

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