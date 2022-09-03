Білорусь перевела до кордону з Україною "гради" та С-300

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" фіксує збільшення військової активності в Брестській області, яка межує з Україною. Зокрема, до кордону переведено "гради" та С-300.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал моніторингової групи.

Зазначається, що з кінця серпня в район Бреста підвозять як машини постачання, так і більш серйозне озброєння. Зокрема, 30 серпня, в Брест прибув ешелон з мінімум 20 одиницями техніки ЗС РБ і 4-ма пасажирськими вагонами, серед озброєння були дві пускові частини ЗРК "С-300".

За даними моніторингової групи, ешелон був з технікою 115-го зенітно-ракетного полку Білорусі, який повернувся в Брест після навчань в РФ.

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Того ж дня в Брест прибув і другий ешелон з більш ніж 6-ма танками Т-72 ЗС РБ.

Вже 31 серпня в Дрогичинському районі в бік прикордонного села Адамове рухалися 5 БМП ЗС РБ, а в Пінську були помічені 4 КамАЗи з гаубицями ЗС РБ.

2 вересня, в напрямку Івацевичів з боку Берези була помічена колона з 20 одиниць техніки ЗС РБ, де крім МАЗів і Уралів, рухалася і РЛС.

Увечері того ж дня на залізничну станцію "Брест-Південний" прибув ще один великий ешелон з військовою технікою: понад 13 бортових Уралів, понад 17 РСЗВ "Град", понад 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 3 машини старшого офіцера батареї 1В12, а також кілька пасажирських і вантажних вагонів.

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"Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, в тому числі і шляхом повернення частини техніки після навчань в РФ. Поточне посилення також пов'язане з проведенням навчань, і таке число військ недостатньо для агресії проти України", - відзначають в "Беларускі Гаюн".