На українсько-польському кордоні критична ситуація, черга з вантажівок - понад 45 км. Все через низьку ефективність роботи польських служб, - Найєм

У докризовий період за добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби на пункті пропуску "Дорогуськ" приймали близько 80 вантажівок на добу. Проте в останні кілька днів приймали в середньому - 15-20.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на українсько-польскому кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Черги. Кілометрові. Багатоденні. Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. ... Головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів - максимум", - розповів він.

За словами Найєма, ситуація стає критично, в чергах чергах стаються бійки, а перевізники погрожують блокуванням траси.

Водночас, додав він, українські служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня. Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці.

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"Головна причина цих черг усім відома – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо. З початку повномасштабного вторгнення росії фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському кордоні уповільнився в кілька разів", - наголосив Найєм.

Так, у докризовий період за добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби на пункті пропуску "Дорогуськ" приймали близько 80 вантажівок на добу. Проте в останні кілька днів приймали в середньому - 15-20.

"Це не просто падіння швидкості роботи служб. Це катастрофа! Люди живуть на кордоні по тижню і більше. І це відбувається саме тоді, коли наші товаровиробники практично відрізані від морського та авіасполучення і левова частка наших товарів їде саме дорогами. Цинічно, що на цьому фоні польські перевізники погрожують перекривати траси, вимагаючи допомагати виїжджати порожнім вантажівкам позачергово. Вони скаржаться на конфлікти в чергах і агресивну поведінку наших водіїв.

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Я не виправдовую грубість і конфлікти. Більше того, як держава ми облаштували на пунктах пропуску спеціальні полоси для порожнього транспорту. Проблеми виникають у самих чергах.

Але давайте бути чесними: вимагати позачергового виїзду польськими перевізниками – це люта несправедливість! Польський перевізник, який завдяки ефективності наших служб майже без черги в’їхав до України і встигає за тиждень зробити дві "ходки", тепер ще вимагає позачергового виїзду. У той час як завантажений український перевізник змушений проводити у чергах до тижня через неефективність саме польських фітосанітарних та ветеринарних служб", - пояснив Найєм.

Для подолання кризової ситуації польскій стороні пропонують збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.

"Більше того, ми пропонували надати українських експертів, які б допомагали польським колегам. Або навіть взагалі вивести цей контроль за межі пунктів пропуску вглиб країни. Без цього ми нівелюємо усі зусилля, яких докладають митні та прикордонні служби наших країн", - підсумував заступник міністра інфраструктури.

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