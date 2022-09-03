У компанії Siemens підтвердили, що РФ бреше про масштаб несправності задля зумисної зупинки "Північного потоку"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому". - Ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці", - заявили в Siemens Energy.
Усунення подібних неполадок - це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації, наголошується в заяві. Наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, додали в німецькій компанії, зазначивши, що "на компресорній станції "Портова" є вдосталь додаткових турбін для роботи "Північного потоку".
Нагадаємо, російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати.
Лист про виявлені несправності агрегату та необхідність її усунення направили президенту та головному виконавчому директору Siemens Energy AG Крістіану Бруху. Як зазначається в заяві "Газпрому", "згідно з інформацією компанії Siemens повне усунення витоку мастила на цих двигунах можливе лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства".
У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.