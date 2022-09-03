В окупованому Севастополі чути звуки вибухів та пострілів

У Севастополі пролунали звуки вибухів та пострілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Крим. Реалії.

"У Севастополі близько 16:05 було чути звуки, схожі на вибухи під час спрацювання системи ППО. Вибухи долинали з Корабельної сторони, якщо слухати у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вибухи чергувалися з менш гучними пострілами зі стрілецької зброї.

Інформацію про звуки вибухів у місті підтверджують у соцмережах. Так у пабліку "ПП/Севастополь" пишуть про "дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук".

Наразі російські окупанти не коментують цю інформацію.

Пізніше в ЗМІ з'явилося повідомлення, що причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.