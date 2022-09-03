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В окупованому Севастополі чути звуки вибухів та пострілів

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В окупованому Севастополі чути звуки вибухів та пострілів
У Севастополі пролунали звуки вибухів та пострілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Крим. Реалії.

"У Севастополі близько 16:05 було чути звуки, схожі на вибухи під час спрацювання системи ППО. Вибухи долинали з Корабельної сторони, якщо слухати у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вибухи чергувалися з менш гучними пострілами зі стрілецької зброї.

Інформацію про звуки вибухів у місті підтверджують у соцмережах. Так у пабліку "ПП/Севастополь" пишуть про "дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук".

Наразі російські окупанти не коментують цю інформацію.

Пізніше в ЗМІ з'явилося повідомлення, що причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.

Топ коментарі

  • Muni
  • Panda Freeav
    пан Залужний трохи відкоригував назву сезону в Криму - тепер це Бавовняний сезон)
  • arye z.
    Почався другий етап війни - вже не так наступають, як обороняються.
    І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
    У розпалі "Бархатного Сезону".
    "Відпочивайте на курортах Криму"
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