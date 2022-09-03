Обстріл Зеленодольська з "Ураганів": загинув 9-річний хлопчик, кількість постраждалих зросла до 10
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Ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Померла дитина, ще 10 людей постраждали.
Про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі… У Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки. "Ураганами" цілити у дітей… Бракує слів… Розплата прийде", - розповів він.