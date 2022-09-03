"Помітив, що засидівся": Кадиров захотів у "безстрокову відпустку". РосЗМІ пишуть, що для нього готують нову посаду в Росгвардії

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що втомився очолювати республіку та хоче піти у "безстрокову відпустку".

Відповідне відео він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дізнався, що я, виявляється, "довгожитель" серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації", - зазначив Кадиров.

"Вже 15 років, як я керую республікою. <...> Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись, - сказав Кадиров.

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Як додав голова Чечні, він й сам помітив, що засидівся: "Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що заслужив безстрокову та довгу відпустку".

"Вважаю, що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте", — заявив Кадиров.

Разом з тим, російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на інформоване джерело пише, що для Кадирова готують високу посаду в силовому блоці..

"Рамзан Кадиров може обійняти керівну посаду в Росгвардії", - пише видання.

Джерело, близьке до адміністрації Путіна, повідомило, що наразі цей перехід розглядається.

26 серпня СБУ оголосила підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його поплічникам Даніілу Мартинову та Хусейну Межидову. Їм закидають вчинення воєнних злочинів на території України за час російського вторгнення РФ. Кадиров у відповідь виявив бажання "прийти і розібратися".

Як відомо, Рамзан Кадиров обіймає посаду президента Чечні з 2007 року, а до того два роки був в.о. глави уряду.