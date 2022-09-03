МАГАТЕ повідомило про чергове відключення Запорізької АЕС від мережі

Міжнародне агентство з питань ядерної енергії повідомило, що Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок з останньою зовнішньою лінією електропередач, яка перебувала у робочому стані.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в організації, менш ніж за 48 годин після того, як генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідав станцію разом із місією, він повідомив експертам Агентства, що четверта наявна 750-кіловольтна лінія електропередач на АЕС вийшла з ладу. При цьому три інші лінії було втрачені раніше під час конфлікту.

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"Проте експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на найбільшій в Європі атомній електростанції, розташованій у центрі зони бойових дій, також дізналися, що резервна лінія 330/750 кВ, що з'єднує об'єкт із прилеглою тепловою електростанцією, постачає електроенергію, що виробляється ЗАЕС, на зовнішню мережу. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби", — зазначили в агентстві.

Також керівництво станції проінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох працюючих блоків ЗАЕС у другій половині дня 3 вересня був відключений через обмеження в мережі.

"Той самий блок 5 було відключено також 1 вересня — у день прибуття генерального директора Гроссі на об'єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову підключили", — зауважили в МАГАТЕ.

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В агентстві додали, що один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів через мережу.