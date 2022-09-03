Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі, - Зеленський

Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях цієї зими.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу – повністю зупинилося прокачування газу "Північним потоком". Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами.

І щоб захиститися від цього, нам усім у Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному.

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Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії.

Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи", - заявив Зеленський.