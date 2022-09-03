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Вибух боєприпасу в Чернігові: Зеленський звернувся до місцевої влади по всій країні

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Вибух боєприпасу в Чернігові: Зеленський звернувся до місцевої влади по всій країні
Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі винні у вибуху в центрі Чернігова будуть покарані й закликає місцеву влади не допустити повторення подібних випадків.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації.

Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть.

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І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - закликав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові. Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху постраждали троє дітей.

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Топ коментарі

  • Смерть оркам
    Якби через Чонгар на початку війни рашку не пропустили, то і Маруполь, і Херсон був би неокупованний. І скільки людей живими залишилось би.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    а сколько маленьких мальчиков и девочек лично ты загубил, тварь!?
    и куда нам зверутися, чтобы тебя повесили?
  • 5 копійок
    А коли буде покараний той хто здав ЗАЕС?
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