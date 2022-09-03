На багатьох ділянках фронту тривають жорсткі бойові дії, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту – і на Харківщині, і на Донбасі, і на півдні нашої країни.
Російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької, Дніпропетровської областей, по Харкову. На жаль, є жертви, серед них, на жаль, є діти.
Українська артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб та всі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені.
Я дякую нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку – за влучний вогонь по ворогу. Дякую й нашій розвідці, й Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об’єктах окупантів", - розповів президент.